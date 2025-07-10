 زيلينسكي وميرتس يناقشان تعزيز التعاون بين برلين وكييف في مجال التسلّح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي وميرتس يناقشان تعزيز التعاون بين برلين وكييف في مجال التسلّح

روما - (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 يوليه 2025 - 10:50 م | آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 10:51 م

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، تعزيز التعاون بين برلين وكييف في مجال التسلّح، وذلك حسبما أعلن الجانب الأوكراني اليوم الخميس.

وكتب زيلينسكي، على شبكات التواصل الاجتماعي: "أطلعتُ فريدريش على الهجمات الروسية الأخيرة، وتحدثتُ عن الطائرات المسيّرة الاعتراضية التي أسقطت بالفعل عشرات من طائرات شاهد المسيّرة خلال إحدى الهجمات".

ووجه زيلينسكي، الشكر لميرتس خلال لقائهما في العاصمة الإيطالية روما، على استعداد ألمانيا للاستثمار في توسيع الإنتاج العسكري الأوكراني.

ووفقًا لبيان رسمي، فإن المحادثات بين الطرفين تناولت الوضع في "ساحة المعركة"، والتعاون مع الشركاء في التحالف، وتقارب أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد زيلينسكي أن القوات الروسية لم تحقّق أي تقدّم على الجبهة رغم شنّها هجمات مكلفة من حيث الخسائر.

وقد عُقد اللقاء في روما على هامش النسخة الرابعة من مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما اليوم.

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