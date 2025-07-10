وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، عن تفاؤله بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، قال روبيو، إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف خلال تصريحاته للصحفيين في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، متفائل بشأن عقد محادثات غير مباشرة قريبا.

من جانبها، نقلت شاشة «التلفزيون العربي»، عن روبيو قوله: «نحن قريبون من هدنة في غزة، ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها».

وأشار إلى أن بلاده تتعاون مع مصر وقطر، وتتحدث عن تفاصيل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.

وفي سياق متصل، نوه أن «إسرائيل لن توافق على انسحاب كامل من القطاع».

وتدور المحادثات حول اتفاق مؤقت يتضمن هدنة لمدة 60 يوما، تتخللها مرحلتان لإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وتسليم رفات 18 آخرين، إلى جانب إطلاق أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، على أن تتولى إدارة ترامب ضمان تنفيذ الاتفاق.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر سياسي رفيع قوله إن حكومة الاحتلال وحماس قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن غزة خلال أسبوع أو أسبوعين.

وأوضح المصدر أنه «إذا وافق الجانبان على وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوما، فإن إسرائيل ستستخدم هذا الوقت لاقتراح وقف دائم لإطلاق النار؛ يتطلب من حركة حماس نزع سلاحها».