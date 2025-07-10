رويترز: 15 شخصا على الأقل محاصرون تحت نفق منهار في جنوب لوس أنجلوس

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أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أن ما لا يقل عن 15 شخصا حوصروا تحت أنقاض نفق انهار بالمدينة، موضحة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن، وفق ما أفادت رويترز.