الخارجية الصينية: بكين تدعو إلى حل قضايا الرسوم الجمركية عبر الحوار المتكافئ

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أفادت وزارة الخارجية الصينية، بأن بكين لطالما دعت إلى حل القضايا الاقتصادية والتجارية والرسوم الجمركية عبر الحوار المتكافئ، وذلك نقلا عن وزير الخارجية، وانج يي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن وانج أبلغ نظيره الفيتنامي بوي ثانه سون، في كوالالمبور بأن الصين تعارض "البلطجة الاقتصادية والتجارية والضغط الجمركي".

وأعرب وانج عن استعداد بلاده للعمل مع فيتنام، من أجل حماية قواعد وأنظمة التجارة متعددة الأطراف، بصورة مشتركة.

وأشار إلى أن الصين ترحب بانضمام فيتنام إلى مجموعة "بريكس"، وتدعم انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون في أقرب وقت.