ساعر يدعي اتخاذ تل أبيب قرارات لتحسين الوضع الإنساني في غزة

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ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، أن تل أبيب اتخذت قرارات لتحسين الوضع الإنساني في غزة بعد حوار مع الاتحاد الأوروبي، بينما تواصل تل أبيب حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي ثلاثي في ​​فيينا مع نظيريه الألماني يوهان فادفول والنمساوية بيته مينل رايزنجر، وفق تصريحات مكتوبة للخارجية الإسرائيلية وصلت الأناضول نسخة منها.

وقال ساعر: "بعد حوارنا مع الاتحاد الأوروبي، اتخذ مجلس الوزراء الأمني ​​قرارات أخرى لتحسين الوضع الإنساني في غزة".

وتابع: "تشمل هذه القرارات مزيدا من الشاحنات، ومزيدا من المعابر، ومزيدا من الطرق للجهود الإنسانية".​​​​​​​

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات بينما يحتاج الفلسطينيون بالقطاع إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت مسئولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاتفاق مع إسرائيل على "خطوات مهمة" لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت كالاس، في بيان: "في أعقاب الحوار البناء بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وافقت إسرائيل على خطوات مهمة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وأوضحت أن "هذه الخطوات تشمل، بين أمور أخرى، زيادة كبيرة في عدد الشاحنات اليومية المحملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة".

وادعى ساعر أن إسرائيل "جادة في رغبتها في التوصل إلى اتفاق رهائن (المحتجزين بغزة) ووقف إطلاق نار في القطاع".

وأضاف: "أرسلنا وفدًا للتفاوض في الدوحة، وهو موجود هناك بالفعل لليوم الخامس".

وتابع: "وفقًا للإطار، إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت، فسنتفاوض على وقف إطلاق نار دائم".

- الحرب على إيران

وبشأن الحرب الإسرائيلية على إيران، قال ساعر إن عملية "الأسد الصاعد" ضدها "ألحقت أضرارًا بالغة ببرامجهم النووية والصواريخ الباليستية".

وادعى أن البرنامج النووي لإيران شكل "تهديدًا كبيرًا للأمن الإقليمي والعالمي" وأن صواريخها البالستية "هددت أمن أوروبا أيضا وليس إسرائيل فقط" وفق قوله.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى "التحرك الآن، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية أبدًا".

وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان لتفعيل دول E-3، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بإعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني".

وزعم ساعر أن "إجراءات إسرائيل ضد برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية تُعزز أيضًا الاستقرار الإقليمي".

في سياق آخر، دعا ساعر إلى موقف أوروبي من جماعة الحوثي في اليمن.

وقال: "أدعو أوروبا إلى إعادة النظر في نهجها في التعامل مع هذا التهديد. إنه تهديد للسلم والأمن والاقتصاد الدوليين، إذا لم تتم مواجهة الحوثيين، فإن هذه المشكلة ستتفاقم" وفق تعبيراته.