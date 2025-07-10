أكد مصدر أمنى، عودة حركة مرور السيارات المتجهة إلى ميدان رمسيس بشكل طبيعي مرة أخرى، وذلك بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود تجدد في الواجهة الخلفية لسنترال رمسيس، بعد يومين من إخماد الحريق الكبير الذي تسبب في تلفيات كبيرة لمركز الاتصالات الرئيسي في وسط القاهرة.



وقال المصدر الأمني في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة كانت متواجدة بالفعل في محيط سنترال رمسيس وتحركت على الفور السيطرة على الحريق، وأثناء ذلك تم تحويل حركة السيارات المتجهة لميدان رمسيس بشكل مؤقت.

- السيطرة على الحريق الأول



كانت جهود رجال الحماية المدنية استغرقت نحو 20 ساعة لمحاربة النيران التي اشتعلت في مبنى سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة، إلى أن استطاعت إخماد الحريق الذي تجدد أكثر من مرة في ساعات ليلة الثلاثاء الماضي وانتهاء عمليات التبريد ظهرًا، بعد فترة عصيبة توقفت معها العديد من الخدمات بسبب تعطل الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق.

وتسبب في وفاة في مصرع 4 من المهندسين والعاملين بالسنترال والذين لم يسعفهم الوقت للخروج من مكاتبهم واحتجزتهم النيران حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب نحو 40 آخرين نقل 21 منهم بواسطة رجال الإسعاف للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.