روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة

أعلنت البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم، أن موسكو رصدت حالات استخدام كييف لمواد كيميائية قتالية سامة، مشيرة إلى وجود نظام لإنتاجها بشكل جماعي داخل أوكرانيا.

وأشار الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن روسيا وثقت حالات استخدام أوكرانيا لعوامل حرب كيميائية، وأدلة على وجود نظام لإنتاجها بكميات كبيرة في أوكرانيا، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف المبعوث أن موسكو طلبت أيضا مساعدة فنية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد اكتشاف عبوات ناسفة تحتوي على مواد كيميائية سامة في الأراضي التي تم استعاده السيطره عليها.