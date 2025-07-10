فون دير لاين تنجو من تصويت بحجب الثقة في البرلمان الأوروبي

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نجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من اقتراح بحجب الثقة حيث لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في التصويت في البرلمان الأوروبي.