تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق اندلع داخل مشغل ملابس بناحية عزبة الحكيم بقرية الحلمية، التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة العمليات بمديرية الأمن، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد مشاغل الملابس في الطابق الأرضي بعقار سكني مكون من 3 طوابق. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في محاصرة النيران وإخمادها بالكامل.

وتجري الأجهزة المعنية المعاينة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.