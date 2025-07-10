رئيس حزب الوفد يقرر العدول عن طرح الثقة فى نفسه بعد غصب الأعضاء بسبب نسبة الحزب بالقائمة الوطنية

قرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، العدول عن قوله فى اجتماع الهيئة العليا للوفد أمس بطرح الثقة فى نفسه وما يترتب على ذلك من آثار.

وكان قد طالب أكثر من ثلثي الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس الحزب عبد السند يمامة بتقديم استقالته، بسبب ضعف تمثيل الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك خلال اجتماع الهيئة العليا أمس بمقر الحزب، بحسب عضو الهيئة العليا عباس حزين.

وأضاف حزين لـ"الشروق"، أن أعضاء الهيئة العليا قرروا مطالبة يمامة بتقديم استقالته، مستطردًا: "هناك غضب كبير حاليا داخل الحزب، حيث إن نصيب الحزب من مرشحي القائمة الوطنية هما مقعدين فقط للنائبين طارق عبدالعزيز والنائب حازم الجندي".

وتابع: "رد رئيس الحزب علينا بأنه فور انتهاء الانتخابات البرلمانية سيوجه بعقد انتخابات رئاسية مبكرة على منصب رئيس الحزب وهو ما زاد من غضب أعضاء الهيئة العليا الذين طالبوه بتقديم استقالته خلال الساعات المقبلة".

وأكمل: "رئيس الحزب حتى الآن مصر على تمسكه بعدم الاستقالة، حيث إننا نتجه حاليا إلى طلب عقد جميعة عمومية لسحب الثقة".

ومؤخرا، شارك رئيس حزب الوفد في الاجتماعات التنسيقية للقائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، لمناقشة نسبة كل حزب من عدد المقاعد المخصصة لنظام القائمة.

وتضم القائمة الوطنية 13 حزبا وكيانًا سياسيًا، هي: حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، حزب الشعب الجمهوري، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المؤتمر، حزب الوفد، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التجمع، حزب الحرية المصري، حزب إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.