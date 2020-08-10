إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالوادي الجديد

أصيب 14 شخصًا، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص اليوم الاثنين، بالقرب من نقطة الكيلو 105 بطريق مركز باريس- الأقصر بمحافظة الوادي الجديد، والذي يبدأ من قرية بغداد.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى باريس المركزي والخارجة العام.

وكان اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق باريس الأقصر، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "أ. ي. ف 16سنة من الأقصر، وم. س. ح 25 سنة، وع. س. ح 27 سنة، وو. أ. س 22 سنة، وك. ر. ص 17 سنة، وم. م. ف 31 سنة، وع. ش. ع 22 سنة، وط م. ع 17 سنة، وأ. ط. ح 15 سنة، وم. م. ا 20 سنة، وم. م. ر 16 سنة، من الأقصر، وم. س. ح. 24 سنة وح. س. ح27 سنة، وش. ص. ض 20 سنة.