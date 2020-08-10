ياسر علوي: من بين الأطباء رئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى القصر العيني ورؤساء أقسام الجراحة
استقبل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، عصر اليوم، في مقره الحزبي بيت الوسط، الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، بحضور المستشار باسم الشاب، حيث اطلع الحريري منه على المساعدات التي تقدمها مصر لمؤازرة اللبنانيين المتضررين من الانفجار الذي لحق بمرفأ بيروت الأسبوع الماضي.
وفي مؤتمر صحفي بعد اللقاء قال السفير المصري: «ناقشنا اليوم آخر التطورات وتداعيات الانفجار الذي حدث في بيروت، وأطلعت الرئيس الحريري على ما نقوم به في مجال الإمدادات، بعد أن اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بدأ تطبيقه بعد 24 ساعة من وقوع الانفجار قضى بتسيير جسر جوي مصري إلى بيروت، وقد بدأت اليوم المرحلة الثانية منه وهي تشمل إرسال الطحين لتعويض المخابز في دورة إنتاج الخبز بعد تضرر صوامع القمح، والمواد الطبية التي وصل منها حتى الآن 56 طناً، علماً أن المرحلة الأولى شملت الدواء أيضاً».
وأضاف: «تقرر اليوم مضاعفة حجم الجسر الجوي إلى ثلاثة أضعاف، بحيث تصل إلى بيروت طائرة كل 48 ساعة ليصبح بذلك الحجم الإجمالي الذي أبلغت به حتى الآن 210 أطنان، وهذا الرقم لا يزال في ازدياد ويشمل مواد غذائية وطحيناً ومواد إغاثية للمتضررين للمساعدة في إيوائهم. كما تم إرسال مساهمات من كل من الهلال الأحمر المصري، بنك الكساء، بنك الطعام الجمعية الشرعية، جمعية البر والتقوى، مؤسسة مصر للخير ومؤسسة مرسال، لأن لبنان حاضر في قلب كل المصريين المستعدين دائماً لتقديم كل الدعم له».
وتابع: «إلى جانب الجسر الجوي سيتم تسيير جسر بحري أيضاً، وستصل باخرة محملة بمساعدات من اتحاد الصناعات تحتوي على الزجاج والألمنيوم والرخام للمساهمة في إعادة إعمار المنازل المهدمة. كما يصل غداً 20 طبيباً من بينهم كبار الجراحين المصريين ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى القصر العيني ورؤساء أقسام الجراحة، وسيتبرعون بعملهم ويقيمون على مدى شهر في جامعة بيروت العربية وهي رمز العلاقة والحضور المصري إلى جانب الأشقاء في لبنان منذ ستين عاماً.
وأشار علوي إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن استعداد مصر للمساهمة في إصلاح الكهرباء والمرفأ وتقديم الخبرات المصرية، مؤكدا أنه خلال الـ24 ساعة المقبلة سيتم "إعلان أمر كبير".