ياسر علوي: من بين الأطباء رئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى القصر العيني ورؤساء أقسام الجراحة

استقبل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، عصر اليوم، في مقره الحزبي بيت الوسط، الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، بحضور المستشار باسم الشاب، حيث اطلع الحريري منه على المساعدات التي تقدمها مصر لمؤازرة اللبنانيين المتضررين من الانفجار الذي لحق بمرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وفي مؤتمر صحفي بعد اللقاء قال السفير المصري: «ناقشنا اليوم آخر التطورات وتداعيات الانفجار الذي حدث في بيروت، وأطلعت الرئيس الحريري على ما نقوم به في مجال الإمدادات، بعد أن اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بدأ تطبيقه بعد 24 ساعة من وقوع الانفجار قضى بتسيير جسر جوي مصري إلى بيروت، وقد بدأت اليوم المرحلة الثانية منه وهي تشمل إرسال الطحين لتعويض المخابز في دورة إنتاج الخبز بعد تضرر صوامع القمح، والمواد الطبية التي وصل منها حتى الآن 56 طناً، علماً أن المرحلة الأولى شملت الدواء أيضاً».

وأضاف: «تقرر اليوم مضاعفة حجم الجسر الجوي إلى ثلاثة أضعاف، بحيث تصل إلى بيروت طائرة كل 48 ساعة ليصبح بذلك الحجم الإجمالي الذي أبلغت به حتى الآن 210 أطنان، وهذا الرقم لا يزال في ازدياد ويشمل مواد غذائية وطحيناً ومواد إغاثية للمتضررين للمساعدة في إيوائهم. كما تم إرسال مساهمات من كل من الهلال الأحمر المصري، بنك الكساء، بنك الطعام الجمعية الشرعية، جمعية البر والتقوى، مؤسسة مصر للخير ومؤسسة مرسال، لأن لبنان حاضر في قلب كل المصريين المستعدين دائماً لتقديم كل الدعم له».

وتابع: «إلى جانب الجسر الجوي سيتم تسيير جسر بحري أيضاً، وستصل باخرة محملة بمساعدات من اتحاد الصناعات تحتوي على الزجاج والألمنيوم والرخام للمساهمة في إعادة إعمار المنازل المهدمة. كما يصل غداً 20 طبيباً من بينهم كبار الجراحين المصريين ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى القصر العيني ورؤساء أقسام الجراحة، وسيتبرعون بعملهم ويقيمون على مدى شهر في جامعة بيروت العربية وهي رمز العلاقة والحضور المصري إلى جانب الأشقاء في لبنان منذ ستين عاماً.

وأشار علوي إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن استعداد مصر للمساهمة في إصلاح الكهرباء والمرفأ وتقديم الخبرات المصرية، مؤكدا أنه خلال الـ24 ساعة المقبلة سيتم "إعلان أمر كبير".