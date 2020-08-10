أعداد الليالي الفندقية في ألمانيا تتراجع بنسبة تفوق 40% خلال يونيو

أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية في ألمانيا، استمرار تباطؤ النشاط التجاري في الفنادق في ألمانيا وأماكن الإقامة السياحية الأخرى حتى بعد تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة وباء كورونا.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، اليوم الاثنين، أن أعداد ليالي المبيت في أماكن الإقامة السياحية بلغت 5ر29 مليون ليلة في يونيو الماضي، بتراجع بنسبة 7ر41% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكانت نسبة التراجع في هذه الإعداد، وصلت إلى 9ر74% في مايو الماضي بسبب الإغلاقات المؤقتة آنذاك.

وكان تم حظر المبيت الفندقي في ألمانيا اعتبارا من منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، وتم رفع هذا الحظر اعتبارا من مايو الماضي بصورة متفاوتة حسب كل ولاية.

وبلغت أعداد ليالي المبيت الفندقي بالنسبة للسائحين القادمين من الخارج 7ر1 مليون ليلة في يونيو الماضي، بتراجع بنسبة 79%، فيما بدا الوضع أحسن حالا بالنسبة للسياحة الداخلية، حيث بلغ عدد هذه الليالي 8ر27 مليون ليلة بتراجع بنسبة 4ر34%.

ووصل إجمالي أعداد ليالي المبيت الفندقي في ألمانيا في النصف الأول من العام الحالي إلى 5ر117 مليون ليلة بتراجع بنسبة 1ر47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشملت هذه الإحصائية أماكن الإقامة التي تتسع لمبيت 10 أشخاص فأكثر.