الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الداخلية الإسباني التعاون المشترك

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة وزير الداخلية الإسباني فرناندو قرند مارلسكا جوميز الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام تستمر يوما واحدا.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية كمال بلجود.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الإسباني جوميز، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، إرادة بلده في تطوير التعاون مع الجزائر في شتى المجالات.

وأعرب جوميز - في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بالرئيس تبون - عن رغبة إسبانيا في المضي قدما في علاقاتها الثنائية مع الجزائر، مشيرًا إلى أنه نقل إلى الرئيس تبون رسالة من رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانتشيز عبر فيها عن إرادة إسبانيا في التعاون مع الجزائر في شتى المجالات.

وأضاف أنه أكد الرئيس تبون على متانة العلاقات بين الجزائر وإسبانيا كبلدين صديقين، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول مجالات التعاون الثنائي وخاصة في المجال الأمني بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة وأمن الطرقات والأمن.

وأشار إلى أن اللقاء كان فرصة للبحث عن سبل التعاون في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وتبادل الزيارات على أعلى المستويات.