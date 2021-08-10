منظمة الصحة العالمية: وفاة رجل بسبب فيروس جديد شديد العدوى

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الصحية في غينيا سجلت وفاة بفيروس "ماربورج"، وهو حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس "إيبولا".

وأصدرت المنظمة - في بيان اليوم وفقا لما نقلته صحيفة "إكسبريس البريطانية - إنذارًا طارئًا بعد وفاة رجل بسبب الفيروس، مشيرة إلى أن معدلات الوفيات بفيروس ماربورج تعد عالية وحتى الآن لا يوجد دواء معتمد لمكافحته.

وتحقق منظمة الصحة العالمية الآن في مصدر العدوى بعد الوفاة المسجلة، حيث تخشى المنظمة من تفشي المرض على المستويين الوطني والإقليمي.

وأوضحت المنظمة أنه " في المرحلة المبكرة من المرض، يصعب تمييز التشخيص السريري عن أمراض الحمى الاستوائية الأخرى، بسبب أوجه التشابه في الأعراض السريرية"، وأنه " على الرغم من أن الاختبارات حددت الفيروس، إلا أنه من الصعب للغاية التعرف على الفيروس في البداية بسبب تشابهه مع الإيبولا".