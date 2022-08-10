النمسا تتوسع في منح الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أكد وزير الصحة النمساوي، يوهانس راوخ، أنه من الضروري حصول أكبر عدد من السكان على الجرعة الرابعة من لقاح مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح الوزير في تصريحات اليوم الأربعاء، أن لجنة التطعيم الوطنية قامت بتغيير توصياتها السابقة وطالبت بضرورة الحصول على الجرعة الرابعة من اللقاح بشكل فوري، بعد ارتفاع مستوى الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد إلى نحو 7 آلاف إصابة.

ولفت الوزير إلى أهمية أن يحصل جميع النمساويين الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا - فوق 65 سابقًا - والأشخاص المعرضين للخطر فوق سن 12 عامًا على التطعيم المعزز، مشيرا إلى أن التوصية بالتطعيمات المعززة لعامة السكان لم يتم إقرارها بعد.

وأضاف الوزير أن هناك تطورا متسارعا في طرح اللقاحات الجديدة، مشيرا إلى أنه في الأسابيع القادمة نتوقع أيضًا تسلم أول لقاح من شركة "فالنيفا" وتحديدا بنهاية الشهر الجاري.