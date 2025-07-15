ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم العالمية رغم استمرار القلق بشأن رسوم ترامب الجمركية

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد المكاسب التي سجلتها الأسواق الآسيوية، رغم استمرار القلق بشأن آخر المستجدات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الرسوم الجمركية.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 95ر24222 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بأقل من 1ر0 % ليصل إلى 14ر7812 نقطة، فيما استقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني دون تغيير تقريبا عند 90ر8996 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4ر0%، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1ر0 %.

وفي الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 6ر0% ليصل إلى 02ر39678 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 7ر0% ليصل إلى 30ر8630 نقطة.

وأرتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 4ر0% ليصل إلى 28ر3215 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 6ر1 % ليصل إلى 12ر24590 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4ر0 % بعدما أعلنت الحكومة الصينية تباطؤ النمو في الربع الأخير مع تصاعد الحرب التجارية التي يخوضها ترامب.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1ر0 %، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2ر0%.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3ر0 %.

وشهدت العملات المشفرة بعضا من أكبر التحركات في الأسواق المالية، حيث واصلت عملة بيتكوين تسجيل أرقام قياسية. ويقام خلال الأسبوع الجاري "أسبوع العملات المشفرة" في واشنطن، حيث سيناقش الكونجرس الأمريكي عدة مشاريع قوانين "لجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم".

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 18 سنتا ليصل إلى 80ر66 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 9 سنتات ليصل إلى 12ر69 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، أرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 73ر147 ين ياباني من 72ر147 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1685ر1 دولار من 1666ر1 دولار.