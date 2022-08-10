 إدارة الممرات المائية الألمانية: نهر الراين سيصبح غير سالك عند نقطة عبور رئيسية بعد غد - بوابة الشروق
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إدارة الممرات المائية الألمانية: نهر الراين سيصبح غير سالك عند نقطة عبور رئيسية بعد غد

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 11:00 ص

يتجه نهر "الراين" لأن يصبح غير سالك بشكل فعلي، عند نقطة عبور رئيسية في ألمانيا، في 12 أغسطس، حيث تؤدي المياه الضحلة، على طول النهر إلى تقييد شحنات منتجات الطاقة والسلع الصناعية الأخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن إدارة الممرات المائية والشحن الفيدرالية الألمانية قولها إن العلامة عند بلدة "كاوب" غرب فرانكفورت، من المتوقع أن تنخفض إلى 38 سنتيمترا، أي أقل من العمق الحرج وهو 40 سنتيمترا، بعد غد الجمعة.

وكان ممثل عن المعهد الاتحادي الألماني لعلم المياه قد ذكر في وقت سابق أنه في هذا المستوى من المياه، يصبح من غير الاقتصادي للصنادل التي تنقل كل شيء من الوقود إلى الحديد أن تعبر عند هذه العلامة .

يشار إلى أن بعض أنواع الصنادل، التي تنقل بعض السلع على الأقل، ستظل قادرة على المرور عبر بلدة "كاوب" حتى مع هذا المستوى المنخفض للمياه.


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