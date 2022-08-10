بريطانيا تستدعي السفير الصيني بسبب «التصعيد ضد تايوان»

استدعت بريطانيا، اليوم الأربعاء، السفير الصيني تشينج تشوجوانج، رداً على التصعيد العدائي لبكين ضد تايوان.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان: "رأينا سلوكاً وخطاباً عدائياً من بكين في الأشهر الأخيرة، يهدد السلم والاستقرار في الإقليم"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن بريطانيا "تحث الصين على حل أي خلافات عبر الوسائل السلمية، ودون تهديد أو استخدام القوة أو الإجبار".

وأعلنت الصين، في وقت سابق اليوم الأربعاء، انتهاء تدريباتها العسكرية قرب تايوان، والتي انطلقت الأسبوع الماضي احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه.

وأوضحت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان، أنها "أكملت بنجاح" مهام مختلفة خلال التدريبات الأخيرة حول تايوان، واختبرت "بشكل فعال" قدرة القوات القتالية أثناء العمليات المشتركة"، وفق صحيفة "جلوبال تايمز" المحلية.

وأضافت القيادة أنها ستنفذ "بانتظام" دوريات الاستعداد القتالي في مضيق تايوان.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان بكين استعدادها حل مسألة توحيد تايوان "سلميا"، مع احتفاظها بحق "استخدام القوة".

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان صباح اليوم الأربعاء، إن بكين "ستبذل قصارى جهدها لتحقيق التوحيد السلمي، لكننا لن نتخلى عن استخدام القوة، ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".

ومنذ 4 أغسطس الجاري، تجري الصين تدريبات عسكرية حول تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

وزارت بيلوسي تايوان مطلع أغسطس لجاري ضمن جولة آسيوية شملت سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

كما فرضت بكين عقوبات على بيلوسي وعائلتها المقربة بسبب الزيارة، بينما خفضت مستوى التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وعلقت التعاون في مجال تغير المناخ إلى جانب إجراءات مضادة" أخرى.