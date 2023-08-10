 استشهاد ناشط فلسطيني خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد ناشط فلسطيني خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

رام الله - د ب أ
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 9:57 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 9:57 ص

استشهد ناشط فلسطيني، اليوم الخميس، خلال اشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي لدى مداهمته نابلس في شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا (27 عاما)، استشهد بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في بلدة زواتا غرب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية داهمت بلدة زواتا وأقامت كمينا للشهيد، بحيث تم استدراجه ومن ثم اغتياله باعتباره مطلوبا منذ عامين وتعرض لعدة محاولات قتل.

واستشهد أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية العام الجاري غالبيتهم في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي في ظل موجة اعتداءات غير مسبوقة منذ سنوات.


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