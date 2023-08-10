استشهاد ناشط فلسطيني خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

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استشهد ناشط فلسطيني، اليوم الخميس، خلال اشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي لدى مداهمته نابلس في شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا (27 عاما)، استشهد بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في بلدة زواتا غرب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية داهمت بلدة زواتا وأقامت كمينا للشهيد، بحيث تم استدراجه ومن ثم اغتياله باعتباره مطلوبا منذ عامين وتعرض لعدة محاولات قتل.

واستشهد أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية العام الجاري غالبيتهم في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي في ظل موجة اعتداءات غير مسبوقة منذ سنوات.