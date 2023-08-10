ألمانيا تسلم أوكرانيا بطاريتي صواريخ باتريوت إضافيتين

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عززت ألمانيا الدفاع الجوي الأوكراني ببطاريتين إضافيتين لصواريخ باتريوت ، وفقا للقائمة الرسمية للمساعدات العسكرية المقدمة لكييف التي يتم تحديثها أسبوعيا من قبل الحكومة الألمانية.

وتعد أنظمة صواريخ باتريوت أمريكية الصنع ذات أهمية خاصة لأوكرانيا، فوفقا لكييف تمكنت بطاريات باتريوت بالفعل عدة مرات من اعتراض صواريخ روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه المساعدة كان قد تم الاتفاق عليها مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وكتب زيلينسكي: "إتمام اتفاقنا سينقذ آلاف الأرواح من شعبنا. نواصل العمل من أجل تقوية أوكرانيا وحمايتها من الإرهاب الروسي".

كما تشمل الإمدادات الألمانية الجديدة 10 مركبات مجنزرة متعددة الأغراض من طراز باندفاجن 206 وست شاحنات نصف مقطورة ثقيلة وحوالي 6000 طلقة دخان لقطع مدفعية من عيار 155 ملم، فضلا عن معدات أخرى.