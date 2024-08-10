 جبهة تحرير فلسطين تدين مجزرة مدرسة التابعين وتدعو لوقف حرب الإبادة بقطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جبهة تحرير فلسطين تدين مجزرة مدرسة التابعين وتدعو لوقف حرب الإبادة بقطاع غزة

وكالات
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 10:09 ص | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 10:09 ص

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مجزرة مدرسة التابعين، التي وقعت فجر اليوم السبت، داعية العالم للتدخل لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنه "ما كان لحكومة اليمين الفاشي في دولة الاحتلال الصهيوني أن ترتكب المجزرة في مدرسة التابعين وتواصل جرائم الإبادة الجماعية لولا الغطاء والإسناد السياسي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية والصمت العربي والدولي".

واستشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء النازحين صلاة الفجر.

وأضافت أن القصف أدى إلى استشهاد وإصابة معظم النازحين في المدرسة، فيما أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني لم تتمكن من انتشال جثامين جميع الشهداء، مع التخوف من ارتفاع أعداد الشهداء.


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