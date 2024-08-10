آية عبد الرؤوف تطرح أغنية «الله على شهامته» على يوتيوب

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طرحت الفنانة المصرية آية عبد الرؤوف، أغنية "الله على شهامته" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي وساوند كلاود.

أغنية "الله على شهامته" عمل غنائي مقسوم باللهجة المصرية، وصُورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

أغنية "الله على شهامته" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

يذكر أن أغنية "تيك تاك" لـ آية عبد الرؤوف، والتي صدرت قبل ٣ أسابيع، حققت ١.٨ مليون مشاهدة على يوتيوب.