5 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية جنوبي قطاع غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأحد، بعد استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي، بوصول 5 شهداء وعدد من المصابين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور موراغ جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استُشهد مواطن وأصيب آخر في قصف مسيرة للاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة، استشهاد أكثر من 40 مواطنا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وقالت إنه من بين شهداء اليوم 20 من منتظري المساعدات وسط وجنوب قطاع غزة.