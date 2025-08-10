لابيد: حكومة نتنياهو فقدت ثقة الشعب وترسل جنودنا لمهمة خاطئة بغزة

- زعيم المعارضة الإسرائيلية أكد أن الحكومة لا تفعل شيئا لإعادة المحتجزين

- لابيد ينتقد إقرار "الكابينت" خطة نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، أن حكومة بنيامين نتنياهو "فقدت ثقة الشعب"، وترسل الجنود إلى "مهمة خاطئة" في قطاع غزة، ولا تفعل شيئا لإعادة المحتجزين.

تأتي هذه الانتقادات على خلفية إقرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" فجر الجمعة خطة نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ضمن حرب إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.

لابيد قال عبر منصة إكس: "عندما تخرجون اليوم إلى الشارع وتخنقكم (درجة) الحرارة (المرتفعة)، فكروا في المختطفين الذين يقبعون في الأنفاق منذ 674 يوما، والحكومة الإسرائيلية لا تفعل شيئا لإعادتهم".

وتقدر تل أبيب وجود 50 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية

واستطرد لابيد: "عندما تخرجون إلى الشارع اليوم وتخنقكم الحرارة، فكروا في جندي الاحتياط في غزة، يرتدي الزي العسكري والصدرية والسترة الخزفية، وسط الرمال والغبار، وأُرسل في مهمة خاطئة من قبل حكومة فقدت ثقة الشعب".

وفجر الجمعة أقر "الكابينت" خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع باتت بالفعل تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".