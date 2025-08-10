بابا الفاتيكان يرحب بإعلان السلام بين أذربيجان وأرمينيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحّب البابا ليو الرابع عشر، الزعيم الروحي للكاثوليك ورئيس الفاتيكان، بإعلان السلام الموقع بين أذربيجان وأرمينيا، برعاية الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال تلاوته الصلاة التقليدية، الأحد، من نافذة مكتبه المطلة على ساحة القديس بطرس.

ودعا البابا ليو قادة جميع الدول في العالم، إلى العمل من أجل حل جميع النزاعات وإنهائها.

ورحّب في هذا السياق بإعلان السلام بين أذربيجان وأرمينيا، واصفاً إياه بـ"بادرة أمل".

وقال في هذا الشأن: "نأمل أن يساهم (الإعلان) في تحقيق سلام دائم ومستقر في جنوب القوقاز".

والجمعة، وقّع علييف وباشينيان، إعلانا مشتركا باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا، في مارس 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وتشترط باكو على يريفان "تعديل الدستور" من أجل السلام، بعد إزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.

كما تطالب بحل "مجموعة مينسك"، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، واستعادت باكو بموجبه السيطرة على محافظات محتلة.