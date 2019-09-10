تحدث محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك عن دوره في صفقة انتقال محمود عبدالمنعم «كهربا» إلى القلعة البيضاء من إنبي.

وقال جنش في تصريحات لبرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد:"التفاوض مع لاعبي للانضمام للزمالك واجب عليا، لولا الزمالك لم يظهر اسم جنش".

وأضاف "تفاوضت مع كهربا فعلًا من أجل الانضمام إلى الزمالك، لكن في الوفت الحالي مشكلته «مقدرش أتكلم فيها»، رغم أننا ما زالنا على تواصل، ولكن هناك أمور ليس من اختصاصاتي الحديث فيها".

وواصل:"أنا جزء من نادي الزمالك وأقدم كل ما لدي من أجل مساعد النادي، وما يهمني أن أفيد النادي الذي أرغب في الاستمرار معه خلال الفترة القادمة".

وكان كهربا قد رحل عن صفوف الزمالك بالصيف الحالي وانتقل إلى أفيس البرتغالي من دون التوصل لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء.