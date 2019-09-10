ينتهى معرض «أهلا مدارس»، الذى أطلقته وزارة التموين، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية بمنطقة أرض المعارض، اليوم، بعدما شهد إقبالا كثيفا من المواطنين، لشراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم الطلاب.

وقال مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية أيمن حسام الدين: إن المعرض استهدف تخفيف الأعباء على أرباب الأسر وأولياء الأمور، من خلال توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم، بعد مشاركة كبرى الشركات المنتجة والموردين للمستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية، بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السوق الحرة.

وأضاف حسام الدين، لـ«الشروق»، أن وزير التموين يحرص دائما على تنظيم المعارض مع كل مناسبة، نظرا لأنها تخلق نوعا من المنافسة بين العارضين لصالح المستهلك.

وأشار إلى أن السلاسل التجارية الكبرى طرحت مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية تضامنا مع المواطنين، كما توفر القوافل المتنقلة المستلزمات فى المناطق الشعبية؛ حيث تم تخصيص سيارات مجهزة ومحملة باحتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية.

وقال مصدر مسئول فى وزارة التموين إن الشركات المشاركة فى المعرض لها الدور الأكبر فى تحقيق الهدف المرجو من المعرض، موضحا أن مستلزمات المدارس يحتاجها كل منزل وأسرة، ما دفع الوزارة للسعى لتنظيم المعرض.