مصر ترحب بتشكيل الحكومة الللبنانية برئاسة ميقاتي

رحبت مصر اليوم الجمعة بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي.



وثمن المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان "الخطوة الهامة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود والنأي بلبنان عن كافة الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة".



وأكد المتحدث على "ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة للعمل علي تحقيق هذه الأهداف وإخراج لبنان من أزمته وفقاً لصلاحياتها الدستورية".



وتابع " أن مصر ستحرص في الفترة القادمة على دعم لبنان ومساندة عمل الحكومة بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبناني الشقيق فى بناء مستقبل أفضل، متمنياً التوفيق للحكومة الجديدة فى مهمتها".



والأربعاء الماضي، اتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك.



وجاء الاتفاق في اجتماع استضافته الأردن، وضم إلى جانبها كلا من مصر وسوريا ولبنان.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكيّة من القصر الجمهوري في بعبدا ، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة حسان دياب السابقة.



وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة ثلاثة مراسيم تضمن الأول اعتبار الحكومة التي يرأسها الرئيس حسان دياب مستقيلة، والمرسوم الثاني تضمن تسمية محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، والمرسوم الثالث تضمن تشكيلة حكومة جديدة من 24 وزيراً بينهم سيدة واحدة. برئاسة ميقاتي.



ووقع على المرسومين الأول والثاني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع المرسوم الثالث عون وميقاتي.