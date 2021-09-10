المصري يتعاقد مع الجزار لاعب الزمالك واتحاد كلباء لمدة 3 مواسم

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نجح مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية في التعاقد مع أسامة الجزار لاعب فريق اتحاد كلباء أحد أندية دوري المحترفين بدولة الإمارات المتحدة بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتباراً من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023.

حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع مسئولى لجنة التعاقدات برئاسة محمد الخولي نائب رئيس النادى وعدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا المجلس.

وأنهت إدارة النادى البورسعيدي إجراءات التعاقد سريعاً عقب الاتفاق على المقابل المالى يذكر أن أسامة الجزار والذى يعد ثالث صفقات المصري للموسم الجديد يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع ويبلغ من العمر 20 عام وسبق له اللعب لصفوف ناشئى نادى الزمالك قبل انتقاله قبل موسمين للاحتراف بصفوف فريق اتحاد كلباء الاماراتى .