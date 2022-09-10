كييف: مقتل أكثر من 52 ألف جندي روسي منذ غزو أوكرانيا

أعلنت السلطات في كييف، أن روسيا فقدت بالفعل 52 ألفا و250 من جنودها منذ بدء غزو الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وحتى اليوم السبت، بينهم 350 أمس الجمعة فقط.



جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على موقع فيسبوك، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).



وبحسب البيان، تضمن إجمالي خسائر العدو 2136 دبابة، و4584 عربة مدرعة، و1259 منظومة مدفعية، و311 منظومة صواريخ متعددة، و162 منظومة مضادة للطائرات، و239 طائرة حربية، و212 مروحية.



كما تم تدمير 3426 مركبة وصهريج وقود، و15سفينة/ زورق، و898 طائرة مسيرة، و114 وحدة من المعدات المتخصصة، وإسقاط 215 من صواريخ كروز المعادية.



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