3 قتلى و5 جرحى بتحطم مروحية عسكرية بكابول

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة حركة طالبان الأفغانية مقتل 3 من عناصرها جراء تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" خلال تدريب في العاصمة كابول.

وقالت وزارة الدفاع، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "مروحية من طراز بلاك هوك التابعة لقوات طالبان تحطمت في ساحة جامعة مارشال فهيم للدفاع الوطني، والمعروفة أيضًا باسم جامعة الدفاع الوطني الأفغانية، هي أكاديمية عسكرية تقع في كابول".

وأوضحت أن هذا الحادث كانت نتيجة خلل فني أصاب المروحية العسكرية، ما أسفر عن مقتل اثنين من الطيارين وأحد المساعدين، وإصابة 5 آخرين بجروح".

ومن جانبه قال عناية الله خوارزمي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن:"طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز بلاك هوك حلقت للتدريب وتحطمت بسبب مشكلة فنية داخل حرم جامعة الدفاع الوطني"، مضيفا أن" 5 أشخاص أصيبوا أيضا".