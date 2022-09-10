كوريا الجنوبية تسجل نحو 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى أدنى مستوى يسجل في يوم سبت منذ نحو شهرين، وكان هذا يرجع جزئيا إلى إجراء اختبارات أقل بسبب عطلة "شوسيوك".



وسجلت كوريا الجنوبية، 42 ألفا و724 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 237 إصابة وافدة من الخارج، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 23 مليونا و976 ألفا و673 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وأعلنت الوكالة تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و429 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 525 مريضا، بزيادة 21 مريضا عن حصيلة أمس.