 عمرو أديب: نفسي نرجع الجمهور.. الدوري المصري بقى ساقع أوي - بوابة الشروق
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عمرو أديب: نفسي نرجع الجمهور.. الدوري المصري بقى ساقع أوي

شيماء رزق
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 2:12 ص | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 2:12 ص

أبدى الإعلامي عمرو أديب، أمله في عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، واصفًا الدوري المصري بالمعتم.

وعقب خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، بالقول: «نفس اشوف الجمهور، احنا نستحق دوري أحسن من كده، الدوري بقى ساقع أوي يا جماعة سخنوه شوية بالجماهير، ونشوف الإثارة والرعاة»-على حد قوله.

ولفت إلى أن الدوري المصري ليس بحاجة إلى لاعبين دوليين، ولكن مكتفيًا بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وروح المنافسة الرائعة بينهما، والأجواء الحماسية بين الفرقتين، مضيفًا: «احنا بنحب صراع الأهلي والزمالك وباقي الفرق والجو الجميل ده احنا بنحب التوليفة دي».

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