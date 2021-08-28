أبدى الإعلامي عمرو أديب، أمله في عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، واصفًا الدوري المصري بالمعتم.

وعقب خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، بالقول: «نفس اشوف الجمهور، احنا نستحق دوري أحسن من كده، الدوري بقى ساقع أوي يا جماعة سخنوه شوية بالجماهير، ونشوف الإثارة والرعاة»-على حد قوله.

ولفت إلى أن الدوري المصري ليس بحاجة إلى لاعبين دوليين، ولكن مكتفيًا بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وروح المنافسة الرائعة بينهما، والأجواء الحماسية بين الفرقتين، مضيفًا: «احنا بنحب صراع الأهلي والزمالك وباقي الفرق والجو الجميل ده احنا بنحب التوليفة دي».

