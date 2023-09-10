بدء احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش بالوقوف حدادا على ضحايا زلزال المغرب

بدأت منذ قليل احتفالية نقابة الصحفيين بمرور 50 عامًا على ذكرى وفاة سيد درويش، التي يحييها الفنان الكبير علي الحجار، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا زلزال المغرب.

ودعا محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا زلزال المغرب، قبل بدء مقدمًا خالص التعازي للشعب المغربي وأهالي الضحايا.

وقال كامل خلال الاحتفالية، إن الأسبوع المقبل تنظم اللجنة الثقافية بالنقابة احتفالية يحييها الموسيقار سليم سحاب، وفرقة أبناء مصر، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، موجهًا الشكر للوزيرة نيفين القباچ على تعاونها المستمر والمثمر مع نقابة الصحفيين.

ويحيى الفنان الكبير على الحجار مساء اليوم، احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب".

وتنظيمًا لآلية دخول الزملاء الصحفيين وضيوف النقابة للحفل، تقرر أن تكون الأولوية لدخول المسرح فى تمام الساعة الثامنة مساءً لعضو النقابة بعد إظهار كارنيه النقابة، ويسمح له بدخول مرافق واحد فقط من أسرته، ولن يسمح بدخول غير أعضاء النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من الزملاء من حضور الحفل.

كما تتوافر شاشتي عرض كبيرتين لنقل الحفل للزملاء وأسرهم فى بهو الدور الرابع، وبكافتيريا النقابة بالدور الثامن.