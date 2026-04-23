إيران تنقل سفينتين احتجزتهما لأحد موانيها ودول تطلب معلومات عن سلامة البحارة

ذكرت مصادر اليوم الخميس، أن سفينتي حاويات احتجزتهما إيران قرب مضيق هرمز، وعلى متنهما نحو 40 من طاقميهما، جرى توجيههما نحو ميناء بندر عباس، وذلك بعد أن توعدت طهران بالرد على احتجاز القوات الأمريكية سفينة إيرانية قبل ثلاثة أيام.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني، ‌السفينتين أمس الأربعاء، وإحداهما تديرها شركة إم.إس.سي، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، وقالت ثلاثة مصادر إن الأخرى مستأجرة من الشركة نفسها.

وقال قريب لأحد البحارة المحتجزين لـ«رويترز»: «اقتحم السفينة نحو 20 إيرانيا مدججين بالسلاح. والبحارة تحت سيطرة الإيرانيين، وحركتهم على متن السفينة محدودة، لكن الإيرانيين يعاملونهم معاملة حسنة».

وقال فيليب رادولوفيتش وزير الشئون البحرية في الجبل الأسود لهيئة الإذاعة والتلفزيون (آر.تي.سي.جي) الحكومية: «السفينة راسية على بعد تسعة أميال بحرية من الساحل الإيراني. المفاوضات بين إم.إس.سي وإيران جارية، وبحارتنا ⁠بخير».

وأضاف أن أربعة بحارة على متن السفينة (إم.إس.سي فرانشيسكا)، بمن فيهم القبطان، من مواطني الجبل الأسود. وأكدت وزارة الخارجية الكرواتية وجود اثنين من رعاياها على متن السفينة.

ولم تتوفر تفاصيل كاملة عن طاقم السفينة التي ترفع علم بنما، لكن سفن الحاويات الكبيرة تحتاج عادة إلى 20 فردا على الأقل. وأحجمت إم.إس.سي عن التعليق.

ويقول خفر السواحل اليوناني إن السفينة (إيبامينونداس) التي ترفع علم ليبيريا تضم طاقما مكونا من 21 فردا من الأوكرانيين والفلبينيين. وكانت السفينة متجهة إلى الهند.

وأفادت التقارير بأن طاقمي السفينتين بخير، لكن السلطات في بلديهما قالت إنها تسعى للحصول على معلومات حول سلامة البحارة وتعمل على إطلاق سراحهم.

ولم يتم الكشف عن أي معلومات حول الشحنة التي كانت تحملها السفينتان، إن وجدت.

وتم إيقاف أنظمة التتبع في السفينتين، لكن مصادر أمنية بحرية قالت إن ‌بيانات ⁠الشحن تشير إلى أنهما قريبتان من بندر عباس.

وفي 19 أبريل، أطلقت القوات الأمريكية النار على سفينة الشحن (توسكا) التي ترفع العلم الإيراني واحتجزتها.

وقال متحدث عسكري ردا على ذلك: «سترد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قريبا، وتنتقم من هذه القرصنة المسلحة التي ارتكبها الجيش الأمريكي».

وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وعائلاتهم. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن طاقم السفينة.

وردت الولايات المتحدة بفرض حصار يستهدف عمليات الشحن المرتبطة بإيران في 13 أبريل. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس الأربعاء، إن قواتها أمرت نحو 31 سفينة بتغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم إنها اعتلت الناقلة (إم/تي ⁠ماجستيك) المحملة بالنفط الإيراني في المحيط الهندي، وذلك بالإضافة إلى ثلاث ناقلات تم اعتراضها في اليوم السابق.