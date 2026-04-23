النواب الأتراك يدعمون حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ15 عاما

صوت النواب الأتراك في صالح منع المراهقين دون الـ15 عاما من الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إسوة بأستراليا التي أدخلت قيودا تاريخية بشأن ستخدام مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي.

ولا يزال المقترح الذي دعمه النواب في أنقرة مساء أمس الأربعاء، بحاجة لتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أن يدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وبموجب القانون، من المقرر منع منصات التواصل الاجتماعي من عرض خدماتها للمستخدمين دون الـ15 عاما، وفق الوكالة.

كما سيتم إلزامهم بإدخال آليات للتحقق من العمر وآليات تحكم للآباء.

كما سيتم الطلب من المنصات التي يتم الولوج إليها في تركيا أكثر من 10 ملايين مرة في اليوم الامتثال للأوامر الرسمية خلال ساعة في الحالات العاجلة .

ويجب أن تمنع تلك المواقع إعادة نشر المحتوى المحذوف أو المحظور عليها مرة أخرى، وسوف تسفر الانتهاكات عن غرامات محتملة وخفض في النطاق الترددي للإنترنت.

وفي ديسمبر، قيدت أستراليا وصول من تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح أول دولة تقدم على مثل تلك الخطوة.