الخميس 23 أبريل 2026 4:01 م القاهرة
حزب الله يعلن إسقاط محلقة استطلاعية إسرائيلية في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 3:44 م | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 3:44 م

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف تجمّع لجنود إسرائيليين وإسقاط محلقة استطلاعية إسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله"، في بيانات منفصلة: "استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة اليوم في هجومين منفصلين تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بالأسلحة المناسبة وبمحلّقة انقضاضيّة".

وأشار إلى "إسقاط محلّقة استطلاعيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مجدل زون"، لافتا إلى أن ذلك يأتي ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار بالاعتداء على المدنيّين واستباحة الأجواء اللبنانيّة.

يُذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، ردا على هجمات لحزب الله.

 

