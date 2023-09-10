حملات نظافة بالمدارس وزيادة المساحات الخضراء في 3 مدن بكفر الشيخ

نظمت مجالس مدن بيلا ودسوق والرياض بكفر الشيخ حملات نظافة داخل وخارج المدارس وزيادة المساحات الخضراء بها، ومتابعة حالة المرافق العامة ودورات المياه، والخزانات، وطفايات الحريق، والفصول والمعامل، والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار حملات النظافة، ومتابعة أعمال الصيانة، وتهذيب الاشجار، تنفيذاً توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالعمل الميداني المتواصل، وضرورة الاهتمام بكافة مدارس المحافظة والطرق المؤدية للمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2024/2023، بالتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتابع أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، حملات النظافة داخل وخارج المدارس، والتأكد من جاهزية المدارس وصيانة الفصول الدراسية، والتأكد من جاهزيتها، ونظافة الخزانات حفاظاً علي إنتظام العملية التعليمية، حرصاً منه على سلامة وأمن الطلاب وتقديم أفضل الخدمات.

تابع رئيس مركز ومدينة دسوق الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وإدارة الأزهر وإدارة الصحية بدسوق بكافة المدارس والمعاهد الازهرية بنطاق المركز والمدينة، وذلك في إطار استعداد رئاسة مركز ومدينة دسوق للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

كما جرى تنفيذ خطة أعمال النظافة على مدار العام الدراسي من جانب الوحدات المحلية، وبدء العمل بتهذيب وتقليم الأشجار، بمنع الباعة الجائلين وبخاصة بائعي المنتجات الغذائية من أمام ومحيط المدارس، وإزالة الإشغالات وتحقيق سهولة الحركة والمرور ومازال المرور قائما على جميع المدارس والمعاهد حتى بدء العام الدراسي.