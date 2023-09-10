ارتفعت أسعار الدخان في الأسواق المحلية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 57.6% مقارنة بأسعارها في نفس الشهر من العام الماضي، وعلى أساس شهري صعدت بنسبة 5.4% فقط مقارنة بشهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وسجلت أسعار السجائر خلال شهر أغسطس 2022، 19 جنيها لكليوباترا، و19.50 جنيه لسعر بوسطن، وسجائر مارلبورو سجلت 46 جنيها، كما وصل سعر سجائر الميريت 49 جينها، وفقا لبيانات الرسمية للشركات.

وارتفعت الأسعار بنحو 190% عن العام الماضي لتصل سعر علبة سجائر كليوباترا 55 جنيها، وسجائر وينستون 60 جنيها، وسجائر الميريت 80 جنيها، وعلبة سجائر مارلوبورو 75 جنيها، وذلك وفقا للأسعار المتعامل بها بالسوق وليس المعلنة من قبل الشركات.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 49.5%، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 49.7%، وخدمات الفنادق بنسبة 31.4%، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 29.8%؛ بسبب ارتفاع أسعار العناية الشخصية بنسبة 35.9%، وامتعة شخصية بنسبة 48.7%.