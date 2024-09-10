أبو الغيط: اقتربنا من مرور عام على عجز المجتمع الدولي عن وقف المذبحة في غزة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العالم اقترب من مرور عام كامل على العدوان الوحشي على غزة، والإجرام والإبادة والتطهير العرقي بحق أهالي القطاع المحاصر.

وأضاف في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية لمجس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يتبجح ولا يختبئ، ويباهي بالجريمة ويفاخر بالعار.

ونوه أن غزة شهدت منذ 7 أكتوبر استشهاد 17 ألف طفل فلسطيني، و11 ألف امرأة، مضيفًا: «عام من عجز المجتمع الدولي عن وقف المذبحة، وإسهام بعض القوى الغربية لا سيما مع بداية العدوان، في تقديم مظلة أمان للإجرام كي يتمادى».

وأشار إلى استشهاد 700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية، هذا بخلاف الدمار والخراب والخسائر الهائلة.

وأكمل: «إن القوة الكبرى في العالم اليوم، إما أنها لا ترغب في ممارسة الضغط على الاحتلال أو لا تستطيع وقف تلك البلطجة والوحشية».

واستطرد: «مرت شهور قبل أن تنطق دولا بعينها بكلمة وقف إطلاق النار، وعندما أدركوا فداحة الجريمة وطالبوا بوقف الحرب كان الوقت تأخر، وصار المعتدي واثقا أن أحدا لن يراجعه وأنه فوق القانون والمساءلة والعدالة لدولية والأمم المتحدة وقراراتها ومجلس الأمن وما يصدر منه عن قرارات تدعو بوضوح لوقف إطلاق النار».



ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة العادية رقم 162 بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وتتصدر مناقشات الاجتماع القضية الفلسطينية والوضع الملتهب في غزة والضفة الغربية، والتصعيد الإسرائيلي تجاه دول الجوار لبنان وسوريا والأردن ومصر.

كما يناقش الاجتماع الأمن المائي العربي وأزمة سد النهضة، وقضية أرض الصومال، والحرب في السودان، وأزمة اليمن، والوضع في ليبيا.