أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 627 ألفا و790 مقاتل منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 627 ألفا و790 مقاتل، بينهم 1380 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 8640 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الاثنين، و16925 مركبة قتالية مدرعة، و17880 نظام مدفعية، و1180 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و942 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 368 طائرة حربية، و328 مروحية، و14933 طائرة مسيرة، و2591 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و24330 من المركبات وخزانات الوقود، و3053 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.