حماس: الاحتلال لن ينجح في مطامعه بتهجير أهالي الضفة الغربية

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن "استمرار العملية الإسرائيلية على طولكرم لن يزعزع من تمسك شعبنا بالمقاومة كخيار للتخلص من الاحتلال".

وأكدت حماس أن "عدوان الاحتلال لن ينجح في تحقيق مطامعه بتهجير الضفة الغربية واستمرار مخطط الضم والتوسع الاستيطاني"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

يأتي هذا فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدوانها على مخيم طولكرم، وخلفت دمارا شاملا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن هناك عدوان وتهجير قسري بحق مخيم طولكرم يجري الآن، وإن هذه المرة من أصعب الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال.

وأوضح سلامة أن الاحتلال أجبر معظم سكان المخيم على الخروج من منازلهم بدءا من "حارة المقاطعة" جنوبا وحتى "حارة المدارس" شمالا، في نزوح قسري غير معروف المصير.

وطالت عمليات التجريف البنية التحتية وممتلكات المواطنين في عدة حارات. كما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها العسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وبحسب وكالة "معا" الإخبارية، استشهد فلسطينيان، عصر اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وشهيدة إلى مستشفى الإسراء، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي.



