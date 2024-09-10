﻿الفنانة الأردنية جوانا عريضة تقتحم مجال الغناء بكليب كاميرا مع رجا عتقي

أطلق الفنان الأردني رجا عتقي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كاميرا"، وهو ديو غنائي يجمعه لأول مرة مع الفنانة الأردنية جوانا عريضة في فيديو كليب مصور.

وتقتحم جوانا عريضة عالم الغناء لأول مرة من خلال أغنية "كاميرا"، التي تسلط الضوء على مشكلات التنمر والتصنع في عصر السوشيال ميديا، وما يترتب عليها من ضغوط نفسية بسبب محاولات إرضاء المجتمع على حساب سعادة الشخص وقناعاته الشخصية.

وتدور فكرة أغنية "كاميرا" حول القضايا المجتمعية التي تناولها مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، الذي شاركت فيه جوانا عريضة في بطولة موسمه الأول، حيث سلط المسلسل الضوء على أزمة التنمر في المدارس وكيفية مواجهتها، إلى جانب مشاكل الحياة المصطنعة التي يفرضها عالم السوشيال ميديا، خاصة على الفتيات.

وتعد هذه الأغنية بداية لمغامرة جديدة لجوانا عريضة في عالم الغناء بعد نجاحها في تصدر تريندات السوشيال ميديا بالتزامن مع عرض مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" على منصة نتفليكس. كما تُعد "كاميرا" أحدث أغنيات رجا عتقي بعد نجاح أغنيته السابقة "مشهور".

وتجمع الأغنية بين رجا عتقي وجوانا عريضة باللهجة الأردنية، من كلمات عمر شوملي، أنطوني أدونيس، ورجا عتقي، وتوزيع عمر شوملي، أما الكليب فهو من إخراج عمرو جبري، ويظهر فيه رجا في دور مصور غامض يلتقط الصور لجوانا.