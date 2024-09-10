وكيل التعليم بالبحيرة يبحث مع مديري مدارس التعليم الفني تجهيزات العام الدراسي الجديد 

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اجتماعا موسعا اليوم بمديري مدارس التعليم الفني بمختلف أنواعة الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي والمذدوج، بمركز أعداد القادة التربويين في دمنهور.

وجاء ذلك بحضور حسام قنديل مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وربيع الحصاوي مدير إدارة التعليم الصناعي، والمهندسة شيري رفعت مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية؛ لبحث استعدادات وتجهيزات المدارس الفنية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

وشدد وكيل الوزارة، على الالتزام بنواحي الأمن والسلامة ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة من دهانات وصيانة الأثاث والكهرباء والسباكة والتخلص من أي تشوينات أو رواكد، والعمل على تجميل مداخل المدارس وشوارعها المحيطة، وإزالة الإشغالات من أمامها أو على الأسوار وتقليم الأشجار والحدائق، ومتابعة سلامة قوائم الملاعب والشبابيك، والإجراءات الخاصة بصيانة بالوعات الصرف الصحي والوصلات الكهربائية وجميع مخارج الكهرباء وتأمينها، ومراجعة طفايات الحريق وغسيل خزانات المياه وتطهيرها وتجهيز الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة وتجديد الإعلام وطلاء الأسوار.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، ضرورة مراجعة شروط الأمان والسلامة بالمدارس، وتفعيل لجان الحماية المدرسية ولجان التشغيل الوقائي الأمن، وسرعة سد العجز في المعلمين، والالتزام بكثافة الفصول، وتوزيع التجهيزات والمعدات والمهام على المدارس بشكل متساوِ ونقل عهده الفائض منها على المدارس التي تعاني من العجز وعمل الصيانة اللازمة لتلك التجهيزات.

وشدد على ضرورة تفعيل القرارات الخاصة بمنح فرص لجميع طلاب التعليم المزدوج وتدريبهم فعليا بالمصانع وتطوير مشروع رأس المال بالمدارس الفنية، بالتوازي مع العملية التعليمية، وعدم إهمال أي منهما على حساب الآخر.

وأكد رفع كفائة أسوار المدارس وإعادة دهانها وطلائها وفقا لتصميمات محددة عن طريق الفنيين بتلك المدارس الفنية.

وفي نهاية الاجتماع، كشف وكيل الوزارة، عن ضرورة تكثيف الجهود والعمل على إحداث طفرة في التعليم الفني ورفع كفائة مدارسه، والتأكد من امتلاكها الأدوات اللازمة لتدريب الطلاب مع استغلال الطاقات المتواجدة بالمدارس الفنية، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى تنفيذ زيارات ميدانية وجولات مفاجئة؛ لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات والالتزام بتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ لضمان تحقيق عام دراسي منضبط وسيتم محاسبة المقصرين والمتقاعسين.