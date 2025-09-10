 9 منتخبات في البطولة الإفريقية للشباب تحت 20 سنة بالقاهرة - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 6:51 م القاهرة
9 منتخبات في البطولة الإفريقية للشباب تحت 20 سنة بالقاهرة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 6:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 6:43 م

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة للشباب تحت 20 سنة، القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 حتى 21 سبتمبر الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وضمت القائمة 9 منتخبات جاءت كالتالي: الجزائر – المغرب – الكاميرون – كينيا – أوغندا – رواندا – زيمبابوي – الكونغو الديمقراطية – مصر (البلد المضيف).

وكان من المقرر أن يشارك منتخب جنوب السودان في النسخة الحالية، إلا أنه اعتذر في اللحظات الأخيرة لأسباب داخلية.

وتستعد المنتخبات لخوض منافسات قوية تعكس تطور الكرة الطائرة الإفريقية على مستوى فئة الشباب، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وتشهد الفترة الحالية اجتماعات متواصلة برئاسة مني عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، وبحضور الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، إلى جانب رؤساء وأعضاء اللجان المختلفة، في إطار السعي لإخراج الحدث الإفريقي بالصورة المشرفة التي تليق باسم ومكانة مصر في القارة السمراء.


