اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى للثقافة لبحث تشكيل اللجان الجديدة وتعديل اللائحة

يجتمع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة خلال الأيام المقبلة، وذلك لبحث اللائحة الجديدة الخاصة بالمجلس، وبحث التشكيل الجديد للجان المجلس.

ومن المقرر أن يتم تشكيل اللجان الجديدة للمجلس خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن تبدأ عملها في شهر نوفمبر.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع تعديل لائحة المجلس الأعلى للثقافة المعمول بها حاليا، تغييرا جزئيا، حيث من المقرر أن يتم تقليل عدد اللجان بالمجلس، وذلك بضم بعضها معا لتصبح لجنة واحدة مثل لجنة "القانون وحقوق الإنسان"، التي ستنضم إلى لجنة "الملكية الفكرية" لتصبح لجنة واحدة تحت مسمى العلوم القانونية".

ومن المفترض أن يشهد التشكيل المرتقب سيعتمد على الخبرات الأكاديمية والعلمية، من خلال إشراك عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في أعمال اللجان.

كما من المقرر أن لا يغفل التشكيل الجديد للجان الشباب، حيث من المفترض أن يشاركوا بنسبة 30% من التشكيل، وذلك في إطار التوجه لدمج الخبرة مع الحضور الشبابي المتجدد.