مقاتلات هولندية ساعدت بولندا بعد اختراق طائرات مسيرة روسية المجال الجوي البولندي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقت القوات الجوية البولندية الدعم من مقاتلات هولندية في أعقاب اختراق طائرات مسيرة روسية المجال الجوي البولندي.

وقدم وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش الشكر لقوات الدولة الصديقة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) .

وقالت قيادة الجيش البولندي إن مقاتلات هولندية من طراز اف-35 ساعدت في تأمين المجال الجوي البولندي، كما تقدمت بالشكر لقيادة الحلفاء الجوية التابعة للناتو.

وأكد رئيس وزراء هولندا ديك سخوف إرسال المقاتلات، وأعرب عن استعداده لتقديم مزيد من الدعم لبولندا.

وكتب سخوف عبر منصة " اكس " " من الجيد أن تستطيع مقاتلات هولندية من طراز اف-35 تقديم المساعدة".

وكانت هولندا قد أرسلت في السابق مقاتلات من طراز اف-35 إلى بولندا للمساعدة في تأمين المجال الجوي للناتو.