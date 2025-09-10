سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة أخوية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي والوفد المرافق لدى وصوله مطار قاعدة الصخير الجوية.

وفي وقت سابق، بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الديوان الأميري في الدوحة في زيارة أخوية إلى قطر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وجدد محمد بن زايد تأكيده تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد على أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها.

وأشاد في هذا السياق بجهود أمير دولة قطر من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء العمانية، وكالة الأنباء العمانية بأن الرئيس الإماراتي يقوم بزيارة خاصة إلى سلطنة عُمان، غدًا الخميس.

وأوضحت أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين، لتوطيد الروابط الأخوية الوثيقة وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.