أركنساس تحشد الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الهجرة

قررت ولاية أركنساس جنوب الولايات المتحدة حشد الحرس الوطني للمساعدة في إنفاذ عمليات الهجرة، مع استمرار النقاش الساخن حول استخدام القوات في المدن الكبرى.

وأعلنت الحاكمة الجمهورية للولاية سارة هاكابي ساندرز أن الحرس الوطني في الولاية سيدعم عناصر الهجرة والجمارك في عملياتهم، التي سوف تركز على المهاجرين العنيفين المقيمين في الولاية دون أوراق قانونية.

ومن المقرر أن يتولى نحو 40 من أعضاء الحرس الوطني مهام تتضمن نقل المعتقلين، بما في ذلك في عاصمة الولاية، ليتل روك.

وقال بيان من مكتب ساندرز إن هذا النشر يشمل الدعم الإداري واللوجيستي، وأوضح أن قوات الحرس الوطني لن تكون مسلحة.

يذكر أن أعضاء الحرس الوطني ليسوا أفرادا عسكريين نشطين بدوام كامل، لكنهم جزء من الجيش يمكن أن تنشره الحكومة الاتحادية أو حاكم ولاية، ويكون ذلك في الغالب للمساعدة في الكوارث في الولايات.